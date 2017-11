TORINO, VALDIFIORI: "INTER, TI FAREMO SOFFRIRE"

2 novembre 2017

"Il mister era soddisfatto dell'atteggiamento dopo la gara contro il Cagliari e il gruppo ha risposto bene". Cosi' Mirko Valdifiori, centrocampista del Torino, tornando al successo sui rossoblù e in vista della gara con l'Inter di domenica sera. "Io importante nello spogliatoio? Ringrazio i miei compagni che lo dicono, ma è importante ridere e scherzare anche nei momenti più difficili, aiuta a rimanere uniti", ha spiegato ai microfoni di Torino Channel. Valdifiori si è soffermato anche sull'Inter: "Una squadra molto forte ma noi daremo il massimo per fornire una grande prestazione, cercando di non fare errori. Oltre 70 mila a San Siro? Sono le partite che ogni giocatore vorrebbe giocare. In più so che ci saranno tanti nostri tifosi al Meazza e vogliamo farli contenti. E magari scontentare il resto del pubblico di casa".