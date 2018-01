TORINO, TRIPLETTA DI BELOTTI IN PARTITELLA

29 gennaio 2018

Il Torino ha ripreso stamattina a lavorare in vista della trasferta di sabato prossimo a Genova contro la Sampdoria. I titolari della squadra granata in campo ieri contro il Benevento hanno svolto una sessione di scarico in piscina, insieme al preparatore atletico Paolo Solustri. Gli altri a disposizione di Mazzarri hanno disputato una partita contro una squadra formata dai giovani di Primavera e Beretti, due tempi da 30 minuti al Filadelfia a porte aperte, terminata 5-0 con tripletta di Belotti e doppietta di Boyé.