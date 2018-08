TORINO: TRERAPIE PER BASELLI, SI RIVEDE LYANCO

23/08/2018

Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per il Torino al Filadelfia. De Silvestri, Edera e Izzo hanno svolto parte del programma odierno con la squadra, terapie e lavoro personalizzato per Baselli mentre Lyanco - che oggi si è riaggregato ai compagni - si è allenato dapprima in palestra e poi sul campo secondario. Domani sessione tecnico-tattica pomeridiana, a porte chiuse.