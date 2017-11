TORINO, TEST CONTRO IL CHIERI

9 novembre 2017

Oggi il Torino di Sinisa Mihajlovic approfitta della pausa dedicata agli impegni delle rispettive Nazionali per tenere alto il ritmo nelle gambe con una partita di allenamento contro il Chieri. La formazione di Serie D, guidata in campionato dal tecnico Vincenzo Manzo, è reduce dal pari a reti bianche maturato in trasferta sul campo della Caronnese. Per i granata restano da valutare le condizioni del terzino Antonio Barreca e del difensore centrale Kevin Bonifazi, il quale, dopo aver risposto alla convocazione della Nazionale Under 21, d'intesa con lo staff medico azzurro, è rientrato a Torino per riprendersi dall'affaticamento muscolare alla coscia sinistra.