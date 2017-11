TORINO, SIRIGU: "MORALE ALTO"

10 novembre 2017

Salvatore Sirigu è ritornato sull'ultima sfida di campionato che ha visto i granata strappare un punto prezioso a San Siro. "Dopo la partita contro l'Inter lo spirito con cui ci alleniamo è certamente molto buono. Gli ultimi risultati ci hanno fatto bene al morale - ha raccontato il portiere - . La partita di San Siro merita una menzione particolare per il modo con cui abbiamo giocato, senza però dimenticare che anche in altre gare, in cui però era mancato il risultato, la nostra prestazione era stata positiva. Ora dobbiamo sfruttare questa pausa per allenarci con serenità e per pensare soprattutto a noi stessi".