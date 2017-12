TORINO, SEICENTO TIFOSI ALLA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI

26 dicembre 2017

C'erano più di seicento tifosi al Filadelfia per la ripresa degli allenamenti del Torino. Per la squadra di Mihajlovic la sessione di oggi è iniziata con il lavoro in palestra prima degli esercizi mirati e della partitella a campo ridotto. Proseguono il differenziato per Bonifazi e la riabilitazione per Lyanco, alle prese con un tarma al piede sinistro. Terapie anche per Ansaldi e Ljajic seguendo la tabella di recupero dai rispettivi infortuni. Per domani è prevista un'unica sessione pomeridiana a porte chiuse. Sabato per i granata ci sarà la sfida per l'ultima giornata del girone d'andata contro il Genoa.