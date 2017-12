TORINO, SEDUTA MATTUTINA IN VISTA DEL DERBY DI COPPA ITALIA

31 dicembre 2017

Ripresa della preparazione per il Torino stamattina in vista dei quarti di finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 3 gennaio nel derby contro la Juventus. Doppio programma per i granata: sessione di scarico per i calciatori reduci dal match di ieri pomeriggio contro il Genoa, allenamento tecnico-tattico per gli altri elementi attualmente a disposizione. Il Torino tornerà in campo domani: in calendario una sessione pomeridiana a porte chiuse.