TORINO, RIPOSO PER LYANCO

24 dicembre 2017

Doppio programma di lavoro in questo 24 dicembre per il Torino: sessione di scarico per i calciatori reduci dalla partita di Ferrara contro la Spal, allenamento tecnico-tattico con sfide a tema, con tempo e campi ridotti, per gli altri elementi della rosa. Sessione personalizzata per Bonifazi, terapie per Ansaldi e Ljajic, riposo per Lyanco post trauma contusivo/distorsivo mesopiede sinistro. Seguiranno accertamenti strumentali. Il Torino tornerà in campo il 26 dicembre per una sessione pomeridiana a porte aperte dalle ore 15.