TORINO, RINCON: "SCONFITTA CHE FA MALE"

19/08/2018

"Questa è una sconfitta che fa male per come è arrivata. Nel primo tempo abbiamo subi'to un po' il loro palleggio, ma nel secondo abbiamo giocato da squadra vera. Forse il pareggio alla fine sarebbe stato il risultato più giusto. Dispiace molto per come è finita, ma al di là del risultato siamo sulla strada giusta". Al termine della sfida contro la Roma ha incontrato i media il centrocampista granata Tomas Rincon. "Ora pensiamo subito alla sfida che ci attende la prossima settimana a San Siro contro l'Inter", ha aggiunto. "Il rigore? Dal campo sembrava ci fosse", ha concluso.