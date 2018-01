TORINO, RINCON: "BENEVENTO? ATTENZIONE MASSIMA"

24 gennaio 2018

Tomas Rincon è pronto per la sfida che vedrà il suo Torino affrontare il Benevento, domenica alle ore 15: “Parliamo di una partita difficile, dobbiamo alzare l'attenzione negli allenamenti per farci trovare preparati. Sarà una partita difficile come tutte quelle che ci aspettano in Serie A - ha spiegato il centrocampista a Torino Channel - e sicuramente dovremo far valere tutto il nostro valore e far sentire la differenza di punti che c'è tra noi e loro. Dobbiamo giocare da Toro, non possiamo lasciare punti per strada”.