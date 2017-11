TORINO, RINCON: "BELOTTI SOGNAVA IL MONDIALE, LO AIUTEREMO"

17 novembre 2017

"Belotti sognava di giocare il suo primo Mondiale, dobbiamo aiutarlo a riprendersi da questo brutto colpo". Rincon sprona il "Gallo", scoppiato in un pianto a dirotto lunedi' sera dopo Italia-Svezia. "Cercheremo di dargli nuovi stimoli al Toro - ha detto - , di fargli ritrovare il gol e il sorriso. Spiace per Andrea, per tutti gli azzurri e per il calcio italiano: un Mondiale senza gli azzurri sarà strano, particolare". Il Torino cerca di tenere la rotta per il sesto posto finale, che varrebbe un posto in Europa League: "Siamo reduci da una buona prova contro l'Inter davanti a 70 mia spettatori. Dobbiamo trovare continuità nelle prestazioni, quella nei risultati arriverà di conseguenza. Il Chievo sarà un avversario di tutto rispetto, è da tanti anni che gioca in serie A".