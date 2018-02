Torino: ridotta la squalifica a Mazzarri, sarà in panchina nel derby

8 febbraio 2018

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri sarà regolarmente in panchina nel derby contro la Juve, in programma domenica 18 febbraio alle 12.30. La Corte sportiva d'appello nazionale della Figc ha infatti "parzialmente accolto" il ricorso del club granata, riducendo la sanzione della squalifica da due giornate - per insulti al direttore di gara durante la partita contro la Sampdoria - a una giornata effettiva di gara.