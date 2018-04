TORINO, RESTA IL DUBBIO N’KOULOU

2 aprile 2018

Il Torino prosegue il lavoro in vista del recupero di mercoledì contro il Crotone: il successo di Cagliari ha ridato slancio ai granata, che però dovranno fare a meno ancora di N’Koulou, uscito nell'intervallo alla Sardegna Arena per un problema alla caviglia. Il camerunense resta in dubbio per il match contro i calabresi. Milinkovic-Savic si è ripreso dopo l’attacco febbrile, oggi seduta a porte chiuse per i granata.