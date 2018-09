TORINO, PETRACHI: "IL GOL ANNULLATO A BERENGUER? RIDO PER NON PIANGERE"

16/09/2018

È arrabbiatissimo Gianluca Petrachi per il gol annullato a Berenguer contro l'Udinese. Il ds del Torino non usa mezzi termini: "Vorrei parlare della partita ma così non si può. Perché fischi mentre la palla va in porta? Abbiamo detto che la palla deve entrare e poi fischia. Abbiamo fatto 400 riunioni su questo. Mi metto a ridere per non piangere. Io sono pro-Var a tutti gli effetti, ma se abbiamo il Var, perché non lo utilizziamo? Non so più a cosa pensare".