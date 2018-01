TORINO, OBI: "CON LA SAMP SERVE IL SALTO DI QUALITA'"

30 gennaio 2018

Il successo con il Benevento "ci ha lasciato tre punti e una vittoria importante", ma contro la Sampdoria il Torino "dovrà vincere per compiere il salto di qualità". Parole di Joel Obi rilasciate ai microfoni di Torino Channel in vista della sfida di Marassi con i blucerchiati: "Ripartiamo dalla vittoria di domenica con i sanniti - ha spiegato il centrocampista -, ma con la Samp sarà una gara difficile, molto importante per noi, per la classifica e per il nostro obiettivo finale. Andremo a Genova per vincere".