TORINO: NIANG A RIPOSO PER INFLUENZA

11 aprile 2018

Doppia sessione di allenamento per il Torino al Filadelfia in vista della sfida di sabato alle 18 in casa del Chievo. Il gruppo granata ha svolto sia una parte atletica sia lavoro tecnico-tattico. Niang, causa sindrome influenzale, è rimasto a riposo. Domani allenamento pomeridiano a porte chiuse.