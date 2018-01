TORINO: N'KOULOU IN GRUPPO, BELOTTI IN PARTE

24 gennaio 2018

Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia, tra lavoro sulla parte atletica e sessione tecnico-tattica, in preparazione alla partita di domenica pomeriggio contro il Benevento. N'koulou si è regolarmente riaggregato al gruppo e Belotti ha svolto una parte del programma odierno con i compagni. Sessione differenziata, ciascuno secondo rispettiva tabella, per Edera e Lyanco. Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio: in calendario una sessione tecnico-tattica, a porte chiuse.