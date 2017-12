TORINO, MOLINARO: "CI E' MANCATO SOLO IL GOL"

30 dicembre 2017

Un pareggio amaro per il Torino contro il Genoa di Ballardini. A commentarlo il terzino granata, Cristian Molinaro: “Abbiamo disputato una buona gara, oggi ci siamo mossi bene e siamo stati quasi padroni del campo. Ci è mancato solo il gol. È stato bravo Perin a compiere miracoli. Siamo sulla strada giusta, manca ancora tutto il girone di ritorno, occorre però un cambio di marcia per rimanere nel gruppo che porta in Europa. Sui fischi arrivano in un periodo di alti e bassi, è normale che ci sia delusione da parte dei tifosi”.