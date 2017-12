TORINO, MIHAJLOVIC: "SONO DELUSO"

23 dicembre 2017

“Sono deluso”, non fa giri di parole il tecnico del Torino, Mihajlovic dopo il pari rimediato con la Spal. “Tutta la settimana ho detto di non fare falli stupidi e invece ne abbiamo commessi. Sono due punti buttati via è solo per colpa nostra. Rigore? Non so se c’era, dovevamo vincere questa partita. Assurdo perdere la partita così”.