TORINO, MIHAJLOVIC: "LJAJIC CARICO, DUBBIO NIANG"

18 novembre 2017

Sinisa Mihajlovic è carico, il suo Torino domani ospiterà il Chievo e in conferenza stampa il tecnico dei granata ha presentato così la partita: “Sarà una gara più complicata di quella contro l’Inter, dovremo affrontare Radovanovic come fosse Borja Valero, Inglese come fosse Icardi. Con la stessa intensità. Il Chievo è una squadra solida, ha fermato anche il Napoli. Sulle palle inattive sono forti”. Poi le condizioni di Belotti: “Può tornare in forma solo giocando, non lo è ancora perché alcune occasioni che ha avuto nelle ultime partite, il vero Belotti le avrebbe messe dentro”. Sulla formazione: “Le partite dopo le soste sono sempre una incognita. Ljajic, Niang e Ansaldi sono arrivati tra mercoledì e giovedì: vediamo. Sono tutti a disposizione. Bonifazi? Volevo farlo giocare già col Cagliari. Vediamo. Niang? Ieri ha preso una botta. Vediamo come sta, se non sta bene non lo convocheremo. Ljajic. È molto carico, ha fatto due gol con la Serbia che si è qualificata ai Mondiali”.