TORINO, MIHAJLOVIC: “AGGRESSIVI E CONCENTRATI CONTRO LA SPAL”

22 dicembre 2017

"Dobbiamo rispettare la Spal, hanno giocatori di esperienza in serie A e in questo campionato tutte le partite sono difficili". Mihajlovic mette in guardia la squadra in vista della sfida che vedrà il suo Torino scendere in campo domani contro i ferraresi alle 15: "In casa giocano bene, se non diamo il massimo rischiamo di perdere. Abbiamo preparato bene la gara, ma dovremo essere aggressivi e restare concentrati. Serve lo stesso atteggiamento messo in campo contro le grandi per portare a casa il risultato. Inutile guardare troppo avanti, la Spal è la prossima partita ed è importante come le altre. Chi gioca deve dare il massimo, adesso servirà continuità e dipenderà solo da noi. Belotti sta bene, speriamo torni presto a segnare".