TORINO: MERCOLEDÌ CAIRO A SUPERGA CON IL SETTORE GIOVANILE

28 maggio 2018

Mercoledì alle ore 18.30, il presidente del Torino Urbano Cairo salirà a Superga con tutti i ragazzi del settore giovanile per commemorare il Grande Torino e i Caduti nella tragedia del 4 maggio 1949. Il presidente e tutti i ragazzi del vivaio, dalla Scuola Calcio sino alla Berretti, renderanno omaggio dapprima partecipando alla santa Messa officiata da don Riccardo Robella e poi stringendosi in religioso silenzio davanti alla lapide per la lettura dei nomi delle trentuno vittime, così come avvenuto in occasione del 4 maggio con la prima squadra. Alla cerimonia non sarà presente la formazione Primavera, che si troverà a Firenze per l'importante sfida contro i viola, che vale l'accesso alla Final Four del campionato di categoria.