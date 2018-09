TORINO, MAZZARRI: "ZAZA SCALPITA. SPAL? LA CLASSIFICA HA UN SENSO"

01/09/2018

Il Toro torna in campo all'Olimpico Grande Torino per affrontare la Spal di Leonardo Semplici, capolista a sorpresa e a punteggio pieno. Walter Mazzarri presenta la sfida in scena domani alle 20.30, la prima senza Niang e Ljajic, passati rispettivamente al Rennes e al Besiktas: "Una squadra che è partita forte con un allenatore che lo scorso anno ha fatto un buon campionato proprio con loro. La classifica ha sempre un senso, questo ci fa capire che domani sarà difficile. Niang e Ljajic? Li ringrazio per quello che ci hanno dato qua. Ora il mio intento è far esordire Zaza, sta scalpitando. Quello di allenatore è un mestiere infame. Io ho le mie idee in testa, ad esempio con la Roma avevo delle idee ma poi ho dovuto fare cambi forzati, certamente è un cambio possibile".