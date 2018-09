TORINO, MAZZARRI: "NON È FACILE INSERIRE ZAZA, MA IN FUTURO NON CI SARANNO PROBLEMI"

30/09/2018

Walter Mazzarri ammette che gli ingressi in campo di Simone Zaza e Iago Falque hanno deciso la partita contro il Chievo: "Oggi due cambi sono stati importantissimi. Per giocare bene, bisogna essere bravi tecnicamente. Da quando alleno non ho mai potuto fare esattamente quello che volevo, ho sempre cambiato e non ho problemi". L'allenatore del Torino ha parlato anche dell'autore del gol, criticato alla vigilia del match del Bentegodi: "Il problema è che non è facile inserire uno dopo un mese e mezzo che hai provato determinati meccanismi quando ci sono punti in palio, gli esperimenti si fanno nelle amichevoli. C'è bisogno di un po' di tempo. Zaza è un calciatore super gradito da Mazzarri, se si fosse allenato con noi dal 6 luglio è diverso. Vedrete che in futuro non ci saranno problemi".