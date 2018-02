TORINO, MAZZARRI: "MERCATO? GIA' FORTI COSI'. PROVA DI MATURITA' CON LA SAMP"

2 febbraio 2018

"Mercato? A gennaio tutti hanno fatto poco". Così Walter Mazzarri, allenatore del Torino, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria: "Da quando sono arrivato si è fatto abbastanza bene in campo. Quindi non c'è stato bisogno di rinforzi: ora pensiamo partita dopo partita, non è il momento di pensare all'Europa". Partita dopo partita e quindi subito la sfida con la Samp di Quagliarella, attaccante in grande forma: "Sta facendo bene e sono contento di vederlo". Infine una battuta sul livello atletico della squadra e sulla maturitá in campo: "Col Bologna solo input tattitici. Col Sassuolo un po' imballati. Il Benevento sembrava stare meglio di noi. Oggi sono curioso di vedere i risultati di questa settimana, abbiamo lavorato un po' diversamente. Domani il test. Stiamo lavorando anche sull'aspetto mentale per gestire meglio le situazioni che si verificano nei 90 minuti".