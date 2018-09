TORINO, MAZZARRI: "IN CASA DEL CHIEVO UNA PARTITA DIFFICILE"

29/09/2018

Walter Mazzarri teme la trasferta di Verona contro il Chievo: "Tutti conoscono la loro forza in casa: sarà una partita tosta, che dobbiamo fare nostra". L'allenatore del Torino non si fida della classifica dei gialloblù, ultimi in classifica a -1 a causa della penalizzazione: "Sono un avversario ostico, anche noi l'anno scorso abbiamo incontrato molte difficoltà, dovremo prendere l'avversario con le molle, la classifica in questo periodo conta fino a un certo punto. Noi dobbiamo guardare le nostre prestazioni e non i punti i classifica".