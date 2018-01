TORINO: MAZZARRI "BRAVI RAGAZZI, NON HO DORMITO DUE GIORNI"

6 gennaio 2018

"I ragazzi sono stati bravi. Abbiamo cercato di giocare a calcio. Abbiamo fatto un'ottima partita dal punto di vista del gioco, verticalizzando e creando diverse occasioni. Bravi e speriamo che si continui così dopo la sosta". Mazzarri commenta così la vittoria sul Bologna all'esordio sulla panchina del Torino. "Niang? Mbaye ha solo bisogno di stare concentrato e tirare fuori il massimo dalle sue pazzesche potenzialità. Basta che si alleni bene, è maturato e deve avere la corrente attaccata tirando fuori il 100%". Sulle proteste in occasione del rigore al Bologna: "Ho chiesto solo al quarto uomo di verificare se prima del fallo da rigore c'era stato un fallo su Baselli. Poi accetto la loro decisione". Infine sul mercato. "Ho fatto due giorni di full immersion, non ho dormito e non ho avuto modo di pensare al mercato. A questo ci pensano il ds Petrachi e il presidente", ha concluso.