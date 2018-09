TORINO, MAZZARRI: "BISOGNA RIPARTIRE"

25/09/2018

Il Torino - dopo il ko col Napoli - mercoledì proverà a recuperare il terreno perduto facendo risultato a Bergamo, contro l'Atalanta. "C'e' stata un'assunzione di responsabilita' collettiva, e sottolineo collettiva - dice Mazzarri alla vigilia -. Adesso bisogna pensare alla prossima partita". Ci sara' qualche novita' nel Torino di domani sera, ma non Iago Falque, ancora fermo per infortunio: "Parlero' con i giocatori, oggi e domani, e poi decidero' sulla base delle loro condizioni e dei miei convincimenti tattici. Soriano e De Silvestri sono recuperati, ma devo valutare se farli giocare dal primo minuto". Nessuno stravolgimento in difesa: "Capita giocando in questo reparto che si facciano grandi prove e poi si paghi il minimo errore. Ma a cambiare e fare giocare i nuovi arrivati bisogna andare con i piedi di piombo, soprattutto gli stranieri devono ancora assimilare completamente l'organizzazione di gioco. E' vero pero' che i nuovi stanno imparando in fretta, tra domani e domenica puo' darsi che ci sia spazio per qualcuno". Per il Toro la priorita' e' fare punti con l'Atalanta, per non restare troppo indietro dopo una campagna acquisti molto dispendiosa. "L'Atalanta - osserva Mazzarri - gioca a memoria, ha accumulato tanta esperienza anche in Europa, ha giocatori di grandi livello, Gomez e Zapata possono fare la differenza in qualsiasi momento".