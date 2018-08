TORINO, MAZZARRI: "ACQUISTI NON ANCORA AL TOP, INTER MOLTO FORTE"

25/08/2018

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro l'Inter: "Con la Roma abbiamo avuto supremazia territoriale importante, ci è mancato solo il risultato - ha spiegato - Dovessimo giocare sempre così, perderemo poche partite. I nuovi acquisti non sono ancora al meglio, peccato per Baselli che in questa stagione ci sarà molto utile. L'Inter è una squadra forte, Spalletti un tecnico preparato. La stretta di mano di un anno fa è stata solo una goliardata. Icardi-Belotti? Sono fortissimi, ma soltanto un undicesimo della rispettiva squadra".