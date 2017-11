TORINO, LYANCO: "PRONTO PER L'INTER"

3 novembre 2017

Si temeva uno stop molto più lungo, invece Lyanco, il giovane difensore brasiliano del Torino, ha già pienamente recuperato e si candida per un posto da titolare contro l'Inter. "Domenica posso giocare - ha detto a Toro Channel - i medici pensavano che dovessi stare fuori per un mese, un mese e mezzo, ma sono guarito più rapidamente". Lyanco si era fatto male in allenamento il 13 ottobre: gli esami clinici avevano accertato una lesione parziale del legamento deltoideo del piede destro. Lyanco potrebbe formare la coppia di centrali con N'Koulou o Moretti. "Con entrambi - dice il difensore brasiliano - mi trovo benissimo, e anche con Burdisso. Tutti mi danno consigli importanti in campo e fuori".