TORINO, LJAJIC E NIANG PRONTI PER IL CHIEVO

16 novembre 2017

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia, in vista della sfida di domenica alle 15 in casa contro il Chievo. Sessione tecnico-tattica per la squadra granata. Aggregati ai compagni anche Ljajic e Niang, reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. Ancora ripresa graduale sul campo per Barreca. Domani in programma una sessione tecnico-tattica pomeridiana, a porte chiuse.