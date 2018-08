TORINO, LAVORO PERSONALIZZATO PER RINCON

16/08/2018

Prosegue la marcia di avvicinamento del Torino al match di esordio in campionato contro la Roma. La squadra, agli ordini del tecnico Mazzarri, è stata impegnata al Filadelfia in un'unica seduta pomeridiana con una sessione tecnico-tattica. Continua il lavoro personalizzato per il centrocampista Rincon. Nella giornata di domani ulteriore seduta pomeridiana in programma: l'allenamento, però, sarà a porte chiuse.