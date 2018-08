TORINO, LAVORO IN GRUPPO PER PARIGINI

28/08/2018

Il Torino ha ripreso a correre dopo la gara di San Siro con un con doppio programma di lavoro al Filadelfia: sessione di scarico chi è sceso in campo domenica, partita contro una selezione della Primavera per gli altri elementi a disposizione. Ancora lavoro personalizzato per Baselli, post trauma distorsivo al ginocchio, mentre Parigini ha regolarmente lavorato con i compagni. Per quanto concerne il bollettino medico, la risonanza magnetica cui è stato sottoposto Ansaldi ha confermato il trauma distorsivo al ginocchio destro, con interessamento del compartimento mediale.