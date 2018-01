TORINO, LAVORO DIFFERENZIATO PER N'KOULOU E BELOTTI

23 gennaio 2018

Il Torino ha ripreso la preparazione con una seduta a porte aperte al Filadelfia. Il tecnico granata, Walter Mazzarri, ha diretto un allenamento equamente suddiviso tra parte atletica e lavoro tattico, al quale non ha partecipato N'Koulou che ha svolto una seduta personalizzata in palestra. Programma specifico anche per Belotti, sul campo, differenziato per Edera e Lyanco. Domani doppia seduta a porte chiuse.