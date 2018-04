TORINO, IN GRUPPO MILINKOVIC-SAVIC

1 aprile 2018

Il Torino ha ripreso la preparazione al Filadelfia con un doppio programma di lavoro: sessione di scarico per i protagonisti della vittoria a Cagliari di ieri, lavoro tecnico per gli altri elementi a disposizione, in vista della partita di mercoledì contro il Crotone. In gruppo anche Milinkovic-Savic, dopo l’attacco febbrile che gli ha impedito di partecipare alla trasferta in Sardegna. Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio.