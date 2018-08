TORINO: IN GRUPPO DE SILVESTRI, EDERA E IZZO

24/08/2018

Ultimi allenamenti per il Torino prima della trasferta in programma domenica sera a San Siro contro l’Inter. Sessione pomeridiana per i granata con una sessione tecnico-tattica di preparazione. De Silvestri, Edera e Izzo hanno lavorato regolarmente con il gruppo, Baselli e Lyanco hanno svolto un programma personalizzato, mentre Parigini non si è allenato per uno stato febbrile. Il tecnico Mazzarri dirigerà domani pomeriggio la sessione di rifinitura.