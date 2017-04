Torino: il 25 maggio s'inaugura il nuovo Filadelfia

11 aprile 2017

Sarà giovedì 25 maggio il giorno dell`inaugurazione del nuovo Filadelfia che torneà ad essere la casa del Toro. Questa mattina la Prefettura ha concesso alla Fondazione l`autorizzazione ad organizzare un evento spalmato in tre giorni, per dare la possibilità al maggior numero possibile di tifosi di presenziare alla rinascita dello stadio.



Il 24 maggio sarà riservato ai tifosi che hanno contribuito alla ricostruzione dell`impianto acquistando i seggiolini della tribuna. Il 25 ci sarà l'inaugurazione vera e propria. Il 27 maggio sarà organizzato invece un evento in memoria di Don Aldo Rabino.

Per partecipare agli eventi del 25 e 27 maggio occorrerà acquistare un biglietto secondo le modalità che la Fondazione renderà note nei prossimi giorni. Le tribune del nuovo Filadelfia potranno accogliere un massimo di 4.000 tifosi a evento.