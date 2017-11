TORINO, IAGO FALQUE: "ORMAI MI SENTO ITALIANO"

2 novembre 2017

"Ormai mi sento italiano". Sono le parole di Iago Falque, attaccante del Torino, in un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo As, parlando della Serie A, dove ormai ha superato le 100 presenze. "Sono arrivato alla Juve da ragazzino, ma quell'esperienza è stata importante quando sono ritornato. Tuttavia ho compreso appieno il calcio italiano nel periodo del Genoa", ha spiegato lo spagnolo. "Nel corso della militanza al Rayo ero convinto che avrei trascorso parecchio tempo in Spagna, ma quando si è presentata l'occasione del Genoa, ho deciso di accettare. In seguito è subentrata la Roma, che ricordo come l'occasione persa di stare in un club che gioca stabilmente la Champions. Ho iniziato bene ma un infortunio mi ha messo ko. Da lì la decisione di cedermi. Sono arrivato al Torino. Ma lì nonostante non avessi ancora recuperato, hanno saputo aspettarmi, permettendomi di ritrovare la condizione", ha continuato. "Qui sono felice. È un club con una bella storia".