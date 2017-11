TORINO, FILADELFIA VIETATO AI TIFOSI

10 novembre 2017

Niente tifosi al Filadelfia, lo storico stadio del Torino inaugurato lo scorso maggio dopo un importante intervento di recupero. Ieri sera la Commissione di vigilanza comunale avrebbe rilevato alcune criticita' all'interno dell'impianto, vietandolo cosi' al pubblico, ma non ai giocatori che continueranno ad allenarsi regolarmente al suo interno. Un problema, anticipato dal quotidiano La Stampa, che potrebbe essere risolto gia' nei prossimi giorni: un nuovo sopralluogo della Commissione e' infatti prevista per martedi'. Le cose da sistemare nello stadio, che il club granata si limita ad affittare dalla Fondazione Stadio Filadelfia, non sono complesse. Mancherebbero alcuni cartelli nel parcheggio sotterraneo, quello utilizzato dai giocatori, e una bocchetta dell'impianto di aerazione andrebbe sistemata. Interventi rapidi, per i quali occorrerebbero pochi giorni di lavoro. La squadra si allenera' oggi e domani a porte chiuse, come gia' era in programma. Alla ripresa, martedi', il divieto potrebbe quindi gia' essere stato revocato.