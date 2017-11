TORINO, FILADELFIA: "PRESTO AGIBILITA' COMPLETA"

14 novembre 2017

Il Filadelfia tornerà agibile in tempi molto stretti, questo quanto auspica l'amministrazione comunale di Torino che attraverso una nota ha spiegato che “considerando la fattiva collaborazione dell'impresa costruttrice e della società Torino Fc, auspica una rapida soluzione di tutti i problemi e il rilascio in tempi stretti della concessione relativa alla definitiva e completa agibilità”. Stamattina la Commissione comunale di vigilanza ha verificato il superamento di alcune criticità che, nei giorni scorsi, hanno imposto lo stop al pubblico. Un nuovo sopralluogo tecnico è già fissato per dopodomani, al fine di procedere alle attività di controllo di propria competenza.