TORINO: EDERA PARZIALMENTE IN GRUPPO, DIFFERENZIATO PER LYANCO

30 gennaio 2018

Seduta di allenamento nel pomeriggio per il Torino di Walter Mazzarri, oggi con una sessione tecnico-tattica al Filadelfia alternata al lavoro sulla parte atletica, in preparazione della partita di sabato contro la Sampdoria. Rientro parziale in gruppo per Edera, che ha svolto alcuni esercizi con i compagni. Lavoro personalizzato per Lyanco. Domani doppia seduta di allenamento, tra mattina e pomeriggio, prevista a porte chiuse.