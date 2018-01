TORINO: EDERA E LYANCO IN PALESTRA, PERSONALIZZATO PER BELOTTI

19 gennaio 2018

Il Torino continua la preparazione in vista della sfida che lo vedrà impegnato domenica alle ore 15 in casa del Sassuolo. Allenamento tecnico-tattico pomeridiano al Filadelfia per i granata, tutti a disposizione del tecnico Mazzarri ad eccezione di Edera e Lyanco che hanno lavorato in palestra e Belotti che ha svolto una sessione personalizzata. Il programma di domani prevede un allenamento di rifinitura al termine del quale la squadra partirà per il ritiro prepartita di Reggio Emilia.