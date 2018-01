TORINO: EDERA AGGREGATO AI COMPAGNI

31 gennaio 2018

Doppia seduta per il Torino al Filadelfia, tra parte atletica e tecnico-tattica, in vista dell'anticipo di sabato con la Sampdoria. Edera si è aggregato ai compagni ed ha svolto quasi tutto il programma di lavoro. Domani seduta pomeridiana a porte chiuse. La società ha varato, in occasione di Torino-Udinese dell'11 febbraio, un'iniziativa speciale per tutte le tifose granata: prezzi speciali in tutti i settori dello stadio.