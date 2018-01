TORINO, DOPPIA SEDUTA: LAVORO PERSONALIZZATO PER BELOTTI

16 gennaio 2018

Doppia seduta di allenamento svolta dal Torino oggi al Filadelfia. Il lavoro agli ordini di Mazzarri si è basato principalmente sulla parte tecnico-tattica. Sono tornati in gruppo, dopo la sosta invernale, anche Boyè, Ichazo, Nkolou e Sadiq. Solo terapie per Edera e Lyanco, lavoro personalizzato tra palestra e campo per Belotti. Domani è in programma un'altra doppia seduta, sempre al Filadelfia, e a porte chiuse.