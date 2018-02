TORINO, DOMANI RIFINITURA E PARTENZA PER GENOVA

1 febbraio 2018

Il Torino ha svolto un allenamento pomeridiano al Filadelfia, concentrandosi in una sessione tecnico-tattica, per l'appuntamento di sabato contro la Sampdoria. Non ci sono novità rilevanti riguardo al bollettino medico. Domani pomeriggio è prevista la rifinitura, cui farà seguito la partenza per il ritiro prepartita di Genova. Alle 13,15 mister Walter Mazzarri incontrerà i media per la presentazione del match di Marassi.