TORINO, DIFFERENZIATO PER BASELLI

29/08/2018

Non rallenta il Torino, a metà della preparazione tra il pari di San Siro contro l’Inter e la sfida interna in programma domenica contro la Spal. I granata hanno svolto un doppio allenamento al Filadelfia, con programma suddiviso tra lavoro atletico e tecnico-tattico. Seduta differenziata per Baselli. Per domani è prevista una sessione tecnico-tattica pomeridiana a porte chiuse.