TORINO, CAIRO: "ORA RESETTARE"

24/09/2018

"Succede una partita che non ha avuto l'esito sperato, (la squadra, ndr) non ha fatto quel passo avanti che aveva fatto nelle gare precedenti ci puó stare e dobbiamo resettare. Mercoledí c'è un'altra occasione". Cosí Urbano Cairo sulla sconfitta contro il Napoli. "Quello che è successo è una partita andata male, nei primi minuti subito un pasticcio difensivo poi il Napoli ha fatto una grande partita, complimenti, e noi non siamo stati quelli che siamo stati in altre partite, puó succedere", aggiunge il patron granata. "Lo spirito deve essere il solito: quello di chi vuole fare una bella prestazione. Io non ho mai detto che l'obiettivo fosse di andare in Europa. Dobbiamo giocare partita per partita, fatte bene e a fine campionato, magari ala fine del girone di andata, tireremo le somme e faremo un bilancio", ha concluso.