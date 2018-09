TORINO, CAIRO: "OBIETTIVO EUROPA? NON LO DICO PER SCARAMANZIA"

27/09/2018

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport il patron del Torino Urbano Cairo non pone limiti per la compagine granata, ma non vuole svelarne l'obiettivo: "Europa League? Non ho detto l'obiettivo, ce l'ho in mente avendo fatto anche investimenti importanti, ma preferisco tacerlo per una questione scaramantica. Andiamo avanti partita per partita per capire dove siamo arrivati".