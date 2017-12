TORINO, CAIRO: "MI BATTERO' PER TORNARE IN ALTO"

24 dicembre 2017

"Auguri per un buon Natale e un bellissimo 2018 in cui mi batterò in tutti i modi, nel 2018, affinché il Toro dia ai suoi tifosi e a tutti noi le soddisfazioni che meritiamo tutti quanti": Sono questi gli auguri del presidente granata Urbano Cairo in un video pubblicato sul sito del club. Cairo ha fatto riferimento all'Europa: "Porteremo la squadra dove abbiamo in mente. Non lo diciamo per scaramanzia, ma lo sappiamo".