TORINO: BONIFAZI PRONTO AL RIENTRO

1 gennaio 2018

Primo allenamento del 2018 per il Torino al Filadelfia. La squadra di Sinisa Mihajlovic ha svolto una seduta tecnico-tattica nel pomeriggio in preparazione al derby di mercoledì sera contro la Juventus, valido per i quarto di finale di Coppa Italia. Buone notizie per il tecnico serbo. Primi approcci di lavoro con il gruppo, infatti, per Bonifazi. Domani pomeriggio sessione di rifinitura della vigilia, a porte chiuse.